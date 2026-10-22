В Королевской больнице начали удалять опухоли легких через разрез 3 см

Врачи Королевской больницы внедрили однопортовые торакоскопические операции для лечения опухолей легких. Новообразования любого размера удаляют под видеоконтролем через единственный разрез длиной 3 сантиметра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Королевской больнице развивают торакальную хирургию и онкологию. Врачи начали применять однопортовую торакоскопию — малоинвазивный метод удаления опухолей легких через один разрез длиной 3 сантиметра. Хирург контролирует все манипуляции по изображению на мониторе в режиме реального времени.

Ранее пациентам с опухолями легких требовались разрезы длиной 15–20 сантиметров. Такие операции сопровождались значительным повреждением тканей, выраженной болью и длительным восстановлением. Новая методика уменьшает травматизацию и послеоперационную боль, сокращает срок реабилитации и помогает пациентам быстрее вернуться к привычной жизни.

«Направление торакальной хирургии и онкологии в Королевской больнице активно развивается. Внедрение таких технологий позволяет оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с опухолями легких на месте, без необходимости поездок в крупные федеральные центры», — прокомментировал заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Королевской больницы Умар Батиев.

31 октября во всех центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области можно пройти бесплатные онкоскрининги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.