Центр поддержки в Химках и 36 мер помощи: как в Подмосковье помогают бойцам СВО

Ггубернатор региона Андрей Воробьев в интервью, посвященном развитию Подмосковья заявил, что поддержка участников СВО и их близких — один из главных приоритетов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Наша задача — быть рядом с бойцами и их близкими, помогать решать любые вопросы: от оформления документов до лечения и возвращения к мирной жизни», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Сегодня в регионе под сопровождением находятся около 50 тыс. семей участников СВО и 5,3 тыс. бойцов, которые уже вернулись домой.

«Сегодня в дополнение к федеральным у нас действуют 36 региональных мер поддержки — от бесплатного питания и кружков для детей до выплат, юридической и психологической помощи, зубопротезирования. При этом мы последовательно сокращаем бюрократические барьеры: 18 льгот и выплат можно оформить по одному заявлению», — отметил губернатор.

Важное направление — реабилитация: в шести профильных центрах содействие уже получили 3,6 тыс. бойцов. Сейчас власти региона прорабатывают механизм, который упростит получение и замену протезов. Ведомства смогут самостоятельно обмениваться данными. Человек сможет отслеживать этапы и сроки через «Госуслуги» и оперативно сообщать о проблемах.

В рамках этой системной работы в Химках ведется строительство Центра поддержки участников СВО и их семей. Центр создается при поддержке губернатора и станет ключевой площадкой для максимально доступной помощи. Его откроют в 2026 году на Юбилейном проспекте, 30; на данный момент готовность объекта составляет 85%.

Ранее ход работ на площадке проверила глава Химок Инна Федотова вместе с профильными заместителями, представителями городских управлений, руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Александровым и руководителем Штаба Комитета семей воинов Отечества в Химках Евгенией Евсеевой.

«Главное преимущество центра — принцип „одного окна“, который позволит решать широкий круг вопросов в одном месте. Будут работать психологи, юристы, специалисты фонда „Защитники Отечества“, социальных служб и Ассоциации ветеранов СВО», — пояснила Инна Федотова.

Пространство центра продумано с учетом реальных потребностей посетителей: здесь оборудуют кабинет психологической разгрузки, детскую зону, а также помещения для встреч с представителями профильных ведомств. Такой подход позволит оперативно решать широкий круг вопросов — от юридических и бытовых до социально‑психологических — и одновременно создать комфортную атмосферу для семей.

Главный принцип, который лежит в основе всей работы в регионе, остается неизменным: каждый защитник и его семья должны получать необходимую поддержку своевременно.