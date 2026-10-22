Сомнолог объяснил, почему долгий сон не избавляет от разбитости

Разбитость после долгого сна может быть связана с неудобной постелью, сбоем режима или нарушениями дыхания. Об этом рассказал сомнолог Роман Бузунов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам врача, средняя норма сна составляет семь-девять часов, индивидуальная — от четырех до двенадцати. Если человеку достаточно семи-восьми часов, а он спит двенадцать, неприятные ощущения могут возникать не из-за самого сна, а из-за долгого лежания.

«От долгого лежания у нас банально могут возникать мышечно-тонические синдромы, особенно если не очень удобная кровать или подушка. Также, когда мы в горизонтальном положении, у нас ухудшается венозный отток из головного мозга, поэтому может болеть голова. Ну и так далее», — объяснил Бузунов.

Другая причина — сбой режима: попытка отоспаться в выходной может нарушить внутренние часы. Пробуждение в глубокой стадии сна также затрудняет подъем. Снять мышечное напряжение помогают зарядка и растяжка, а восстановить режим — две недели подъемов в одно время.

Если привычной длительности сна перестало хватать и появилась сильная дневная сонливость, врач рекомендовал обратиться к специалисту и пройти полисомнографию — исследование сна. Причиной может быть апноэ — остановки дыхания во сне, опасные осложнениями.

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