Маргарин подорожал на 45–50% и увеличил издержки хлебопеков

За пару месяцев маргарин и пальмовое масло выросли в цене на 45–50%. Национальный союз хлебопечения попросил Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность подорожания, сообщает pravda-nn.ru .

Импорт сократился на 22,2%. Более 80% пальмового масла Россия получает из Индонезии и Малайзии. Беспилотники поразили перевалочный терминал в порту Тамань. По словам экономиста Софьи Главиной, его блокировка создала дефицит жиров. Издержки также растут из-за инфляции, удорожания логистики, упаковки и обслуживания оборудования.

«Для хлебопекарной промышленности маргарин — это „якорное“ сырье, его доля в себестоимости массовых сортов хлеба (батонов, формового хлеба) может достигать 10 – 15%, а в сдобе и слоеных изделиях — до 25 – 30%. Тут стоит понимать, что изготовление хлеба — это низкомаржинальный бизнес. Если сырье дорожает на 30 – 60%, а розничную цену на „социальный батон“ нельзя поднять из-за административного давления или страха падения спроса, прибыль пекарен стремится к нулю или уходит в минус», — объяснила Софья Главина.

По прогнозу эксперта, производители начнут уменьшать вес и размер батонов, чтобы избежать резкого повышения цен. Булочки и круассаны уже подорожали на 15–20%. В сентябре антимонопольная служба начала проверку крупнейших производств.

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