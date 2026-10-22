В парке «Патриот» проведут чемпионат Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции

Чемпионат Московской области по стрельбе в дисциплине «винтовка-корректировка» свыше 1600 метров пройдет 31 октября в центральном парке «Патриот», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники чемпионата будут стрелять на дистанциях от 1600 до 2020 метров. Ожидается участие до 36 спортсменов. Каждый сможет сделать до 30 выстрелов.

К соревнованиям допускаются стрелки с винтовками любого калибра. Они могут воспользоваться помощью корректировщика, но каждый корректировщик вправе работать только с одним спортсменом.

Дисциплина «винтовка-корректировка» свыше 1600 метров считается одной из самых сложных в стрельбе. Она требует высокого мастерства и применения передовых технических решений.

Чемпионат организует региональная общественная организация «Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и федерации стрельбы на дальние дистанции России. Соревнования пройдут в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.