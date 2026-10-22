Почему визовая Черногория никому не нужна? Объяснили в Альянсе турагентств

Черногория была хороша для российского туриста именно благодаря безвизовой политике. Теперь этой стране нужно конкурировать за гостей со странами-соседями, сообщил РИАМО вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Если люди слышат слово „виза“, то вам нужно собрать комплект документов из трех или четырех бумажек — то все. Черногория была хороша именно безвизовостью. Легко или нет получить визу в Черногорию, уже не важно. Черногория теперь закрыта для россиян с точки зрения привлекательности», — сказал Мкртчян.

Он объяснил, что теперь для туристов из России вопрос стоит так: получать визу в Черногорию или в Италию, Грецию и Хорватию? Мкртчян подчеркнул, что последние выигрывают у Черногории в уровне сервиса, пляжного отдыха, а так далее.

Ранее Мкртчян заявил, что Черногория была последней безвизовой европейской страной для россиян, и она почти полностью потеряла туристическую привлекательность.

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