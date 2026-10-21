Черногория официально уведомила РФ о введении виз с 1 ноября

Власти Черногории направили российской стороне официальное уведомление о введении визового режима для граждан РФ, начиная с 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью, которое дал посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

Дипломат пояснил, что с указанной даты прекращает действовать двустороннее межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Для пересечения черногорской границы туристам из России теперь потребуется оформить национальную визу Черногории либо иметь действующие визовые разрешения ряда других государств, в том числе стран Шенгенской зоны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что гармонизация визовой политики ради вступления в Евросоюз лишает страну нейтрального статуса. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что подобные недружественные шаги Подгорицы неизбежно сократят поток путешественников из России.

Меры нанесут ощутимый урон местному бизнесу и ухудшат инвестиционную привлекательность региона. Захарова также подчеркнула, что руководству Черногории бесполезно ожидать от Брюсселя компенсации грядущих финансовых потерь.

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