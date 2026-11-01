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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на трассе М-7 в Балашихе

Уголовное дело возбудили по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе М-7 в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Накануне около 22:00 мужчина за рулем автомобиля Chery, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Mercedes на 27 км трассы М-7 «Волга».

В результате аварии от полученных травм погиб 36-летний пассажир Chery, а 42-летнего водителя доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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