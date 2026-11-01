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Человек погиб в столкновении легковушки и грузовика в Балашихе

На 27 км трассы М-7 «Волга» в округе Балашиха легковая иномарка врезалась в припаркованный грузовик, погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ДТП произошло около 22 часов 31 октября.

Предварительно, мужчина за рулем автомобиля Chery, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Mercedes.

В результате дорожной аварии погиб 36-летний пассажир Chery, а 42-летнего водителя доставили в больницу с телесными повреждениями.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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