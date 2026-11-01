Эта ночь стала самой холодной с начала осени в Московском регионе

Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала осени, погоду в регионе определял антициклон, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,8 градуса — это вторые заморозки осеннего сезона», — сказал синоптик.

Он напомнил, что до этого холоднее всего было 20 октября. В тот день термометры показали минус 0,1 градуса.

По словам Леуса, на других метеостанциях столицы минимальная температура колебалась в диапазоне от минус 1,7 градуса в Бутове до плюс 4 на Балчуге. В Михайловском в Новой Москве термометры показали минус 4.

Как добавил специалист, в Московской области самая низкая температура зафиксирована на «полюсе холода» в Черустях — минус 5,6 градуса.

Ближайшей ночью в мегаполисе прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 4 до плюс 1.

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