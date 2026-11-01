Авто лежит на боку: пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Алтае

Пьяный мужчина без водительских прав устроил смертельную аварию на заснеженной дороге на Алтае, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказали в региональном главке МВД, по предварительной информации, водитель за рулем Toyota Ipsum на скорости не справился с управлением. Машина съехала в кювет, после чего она опрокинулась на бок.

В результате ДТП одна из пассажирок погибла на месте, еще двух доставили в больницу с травмами. Сам водитель отделался незначительными повреждениями.

Ранее в Альметьевске фургон ГАЗ разбросал по дороге пять легковых машин.

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