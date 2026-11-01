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До +11 градусов ожидается в Московском регионе в первый день ноября

Общество

В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется сухая погода, температура днем поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет переменная облачность.

Скорость северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем 2 ноября — от плюс 6 до плюс 8. Местами пройдет небольшой дождь.

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