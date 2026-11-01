До +11 градусов ожидается в Московском регионе в первый день ноября
В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется сухая погода, температура днем поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет переменная облачность.
Скорость северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем 2 ноября — от плюс 6 до плюс 8. Местами пройдет небольшой дождь.
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