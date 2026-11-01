Промпредприятие повреждено из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область

сегодня в 08:28

Дроны атаковали Нижегородскую область ночью и утром в воскресенье, пострадало промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что над областью ликвидировали свыше 100 беспилотников. Предварительно, пострадавших нет.

«Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается», — сказал Никитин.

По его словам, в регионе задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки. На местах происшествий уже работают специалисты оперативных служб. Возможно временное отключение света, снижение параметров горячей воды и отопления на отдельных участках коммунальных сетей в области.

Как подчеркнул губернатор, жителям, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, будет обязательно оказана помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.