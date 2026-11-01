Bloomberg: состояние богатейших россиян уменьшилось на 28 млрд долларов

Сначала года состояние богатейших бизнесменов России снизилось на более чем 28 млрд долларов, сообщает радио «Говорит Москва» .

По информации Bloomberg Billionaires Index, на конец октября самое большое снижение зафиксировано у президента «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние стало меньше на 8,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Общий объем средств у бизнесмена — 21,6 млрд долларов.

Затем в рейтинге находится Михаил Прохоров («Онэксим»). Его доход снизился на 4,86 млрд долларов, до 10,8 млрд долларов. Замыкает топ-3 Михаил Фридман, его потери составили 3,8 млрд долларов — у него осталось 10,4 млрд долларов.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинг входят 500 богатейших людей планеты.

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