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Прощание и похороны бэк-вокалиста группы «Любэ» Тарасова пройдут 4 ноября

Культура

Фото - © Медиасток.рф

Церемония прощания и похороны бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова состоятся 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя музыкального коллектива.

Музыкант скончался в возрасте 64 лет. По словам представителя группы, причиной смерти бэк-вокалиста стало онкологическое заболевание.

«Прощание и похороны будут 4 ноября», — заявил собеседник агентства.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Г. П. Ипполитова-Иванова. Тарасов стал участником группы «Любэ» в 1989 году.

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