ВС РФ поразили цеха сборки дронов и склады боеприпасов ВСУ
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Вооруженные силы РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также российские военнослужащие ударили по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
Прошедшей ночью под российские удары попали объекты управления движением на ж/д станции Конотоп в Сумской области. Они обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных областей страны.
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