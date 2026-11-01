Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

По информации МВД РФ, граждане Германии просили предоставить им временное убежище в стране чаще представителей других стран ЕС в текущем году, сообщает ТАСС .

В январе–сентябре 2026 года от 49 немцев поступили ходатайства о предоставлении в России временного убежища. Это самый большой показатель среди граждан из государств ЕС.

Затем идут граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). Среди жителей Евросоюза, попросивших убежище, есть еще граждане Италии и Эстонии (по семь), Франции (шесть), Болгарии и Чехии (по четыре), Греции и Польши (по три).

Кроме того, единичные заявления поступили от граждан Венгрии, Дании, Испании, Нидерландов и Словакии.

За три квартала с такими заявлениями в РФ обратились 136 граждан стран ЕС. Свыше 60% пришлось на граждан ФРГ и Латвии. А всего за этот период времени обратились 3802 иностранца.

Немцы занимают лидирующие позиции не первый год. Например, в 2025 году поступили заявления о предоставлении убежища от 93 граждан Германии, в 2024 году — от 116, в 2023 году — от 111.

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