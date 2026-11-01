Ребенку ампутировали пенис после неудачного обрезания на дому в Новокузнецке

Ребенку ампутировали половой орган после неудачного обрезания на дому у хирурга из Новокузнецка, сообщает Baza .

Семья обратилась за помощью к 36-летнему Бахтиеру Ш., урологу из местной поликлиники. Пациенты отзываются о нем как о добродушном и заботливом враче. Однако кустарная операция разрушила карьеру доктора и жизнь маленького пациента.

По предварительным данным, у мальчика было заболевание, которое привело к ошибке хирурга во время домашнего обрезания. Вскоре у ребенка развился сепсис, его срочно доставили в больницу. Врачи были вынуждены ампутировать поврежденные ткани, чтобы спасти его жизнь.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, врача арестовали. Сейчас стороны ждут результаты судебно-медицинской экспертизы.

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