Пенсионер без нижнего белья распахнул халат перед школьницами в Москве

На улице в столице пенсионер без нижнего белья распахнул халат перед школьницами, отец одной из девочек обратился в полицию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел вечером 28 октября. Около кафе навстречу девочкам 2010 года рождения вышел мужчина в халате. Потом он снял его и предстал полностью голым. Также пенсионер обратился к подросткам: «Девочки». Они испугались и убежали.

Заявление на незнакомца написал отец одной из школьниц. На следующий день пенсионера задержали. Мужчина рассказал, что вышел голым в домашнем халате и тапочках, потому что встретил своего друга и пошел с ним в магазин. А как разделся перед школьницами, то не пошел за ними, а зашел в подъезд дома.

Пожилому горожанину назначили пять суток ареста.

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