Бал-маскарад в особняке Лемана в центре Москвы закончился давкой и обморожениями

Бал-маскарад в особняке Лемана в центре Москвы закончился давкой и обморожениями. Гости массово требуют от организаторов (культурное сообщество D.O.M) вернуть деньги, сообщает Mash .

По словам посетителей, организаторы продали билетов в разы больше, чем позволяла вместимость площадки. За 5,4 тыс. рублей люди получили многочасовую очередь и давку внутри вместо обещанного эстетичного вечера.

Гости ждали на холоде больше полутора часов — им не удавалось пройти в гардероб, они теряли вещи. Некоторые пробыли внутри всего 30 минут — пробраться через толпу было невозможно. Внутри не хватало мест для отдыха, были проблемы с отоплением и светом.

До запланированных активностей — проявка рисунков на парафиновых свечах, фехтование, роспись вееров — многие не дошли. Часть посетителей из-за холода и неудобств слегла с температурой, насморком и циститом.

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