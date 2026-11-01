Помогли с документами и вещами: в Краснодарском крае приняли жителей Алешек

Для приезжающих в Краснодарский край жителей Алешек подготовили пункт временного размещения в одном из оздоровительных комплексов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Людей встретили волонтеры. Добровольцы помогли жителям Алешек оформить документы, перенести вещи и заселиться. Особое внимание уделили маломобильным людям, которым требуется постоянная помощь.

В комплексе есть двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми. Также работают столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, детская игровая и спортплощадки.

Объект для проживания охраняется, оборудован собственной котельной и резервными источниками электричества. Еще предусмотрена возможность размещения с домашними животными.

С 27 октября между Россией и Украиной действовала договоренность о временном прекращении огня в Алешках для доставки помощи и эвакуации жителей. Миссию координировали российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. В Алешки доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и лекарства. Кроме того, после начала режима тишины из Алешек начали вывозить мирных жителей. Часть из них отправилась в РФ, другие — на Украину.

30 октября Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области подошла к концу. Все прошло без инцидентов.

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