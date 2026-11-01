Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с годовщиной создания службы

Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с 25-летним юбилеем ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.

«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент РФ отметил, что сотрудники Росфинмониторинга достойно выполняют свои задачи, укрепляя кадровый, аналитический и технический потенциал ведомства. Также они своевременно выявляют риски и предотвращают финансовые преступления. Путин особо выделил вклад службы в развитие конструктивного диалога и сотрудничества с другими странами.

Российский лидер выразил уверенность, что сотрудники Росфинмониторинга будут эффективно решать поставленные задачи, успешно трудиться на благо государства и его граждан.

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