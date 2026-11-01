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Пропавшую на Кипре россиянку нашли мертвой в колодце

61-летнюю россиянку, которая пропала на Кипре 23 октября, нашли мертвой в колодце в горном районе Сайттас, сообщает Baza .

Ранее россиянка пропала после ссоры с 43-летним возлюбленным из Сирии. Мужчину арестовали.

Сирийца задержали 30 октября в аэропорту Ларнаки. Он пытался покинуть Кипр. Мужчина признался в убийстве.

Предварительно, мотивом убийства россиянки могли стать деньги. Сириец рассказывал возлюбленной, что попал в ДТП и должен выплатить компенсацию, после чего попросил у нее 60-70 тыс. евро. Но история с долгом могла быть им выдумана. Также мужчина якобы подделал сертификат подлинности на подаренное убитой колье стоимостью примерно 10 тыс. евро.

Перед исчезновением россиянка снимала крупные суммы со счетов. В рамках расследования полицейские проверяют банковские операции и выясняют, куда делись наличные.

По информации кипрских СМИ, на теле женщины выявлена травма головы. Точную причину смерти россиянки установят эксперты.

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