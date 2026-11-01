Ефимов: Бирюлевскую линию метро продлят на 3 станции в Подмосковье

Три новые станции метро появятся в поселках Лопатино и Дрожжино Ленинского округа Московской области благодаря продлению перспективной Бирюлевской линии. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской линии, что отвечает целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам Ефимова, градоначальник принял решение построить еще 12 станций Бирюлевской линии.

«Первый из объявленных участков будет включать пять станций. Три из них разместят в Ленинском городском округе Московской области — „Клубничные поля“, „Лопатино“ и „Дрожжино“. Еще две появятся в Москве — „Маршала Савицкого“ и „Щербинка“. В целом в соответствии с новыми планами развития метро рубиновый радиус будет продлен от станции „Бирюлево“ через территорию Ленинского городского округа до столичных районов Коммунарка и Филимонковский Новомосковского административного округа. В результате общая протяженность радиуса с 22 станциями превысит 62 км. Всего радиальные линии столичной подземки планируется продлить по семи направлениям», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Планы развития метро, объявленные ранее Собяниным, предусматривают строительство до 2035 года еще около 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области.

Реализация программы мэра Москвы по продлению метро в область сделает городскую инфраструктуру доступнее. Новые станции повысят качество жизни более 5,7 млн москвичей и жителей Подмосковья. Ожидается, что новыми участками метро будут пользоваться около 600 тыс. пассажиров в сутки. Для них время в пути сократится в среднем на 30–60 минут в день, поездки из области в столицу станут примерно в два раза быстрее. Еще в начале 2010-х годов 16 участков метро в часы пик работали на пределе пропускной способности. Сегодня же столичный метрополитен располагает значительным резервом провозной способности. Это дает возможность для дальнейшего развития сети и продления ряда радиальных линий в Московскую область. Расширение сети метро станет важным этапом на пути достижения стратегической цели — формирования единой и современной транспортной системы.

Интеграция метро с Московской областью возможна благодаря 15-летнему опыту системного развития транспортного каркаса столицы и региона. 5 сентября 2026 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию, которая стала 17-й в сети столичного метрополитена и важным шагом в расширении транспортной доступности. Мэр также рассказал, что за три года в Москве планируется ввести 23 станции метро.