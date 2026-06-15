Прогноз курса юаня на неделю: диапазон 10,50–10,75 на фоне решения ЦБ

Эксперт Тимошенко: юань к рублю останется в диапазоне 10,50–10,75 на неделе

На предстоящей неделе курс юаня к рублю, вероятно, сохранит торговый диапазон 10,50–10,75 — реакция на ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет нейтральной, поскольку этот шаг уже заложен в ожидания рынка, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В фокусе недели — предстоящее решение Банка России по ключевой ставке. Несмотря на снижение темпов инфляции, проинфляционные риски остаются высокими.

«Снижение курса рубля на фоне высоких бюджетных расходов, санкционного давления и геополитики подпитывает высокие инфляционные ожидания. Данные факторы говорят в пользу более аккуратного снижения ставки — на июньском заседании регулятор, вероятно, сохранит шаг снижения ставки в 50 б. п.», — пояснил Тимошенко.

При этом реакция рубля в паре с юанем на Московской бирже на это решение ожидается скорее нейтральной, поскольку небольшое снижение ставки уже заложено в ожидания участников рынка.

Юань глобально тем временем поддерживается относительно стабильной обстановкой с инфляцией в Китае (неизменная базовая инфляция на уровне 1,1% год к году), а также снижением продуктовых цен в КНР.

Прогнозируемый торговый диапазон пары юань/рубль на предстоящую неделю, по оценкам эксперта, составит 10,50–10,75.