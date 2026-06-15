Без мытья и обработки: какие продукты опаснее всего покупать в магазине

Особую осторожность стоит проявлять при покупке товаров, которые едят без мытья и термической обработки. В группе риска оказались свежая выпечка, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты и продукция из отделов самообслуживания. Об этом РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она добавила, что в случае с хлебом, выпечкой, орехами предпочтение лучше отдавать изделиям, которые находятся за защитным экраном, в закрытых контейнерах или упакованы производителем.

«При покупке салатов и других блюд важно смотреть не только на условия содержания, но и на то, насколько продукт свежий: блюдо не должно быть заветревшимся, иметь странную консистенцию или посторонний запах. Внимания заслуживают и продукты, которые сложно тщательно отмыть перед едой: это ягоды, листовая зелень, фрукты с тонкой кожицей (спелые персики, абрикосы, хурма)», — отметила врач.

Кашух уточнила, что их перед употреблением лучше не просто промыть под краном, но и замочить в прохладной воде на некоторое время — так проще удалить загрязнения и микроорганизмы с поверхности. После замачивания продукты еще раз ополаскивают чистой водой.

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