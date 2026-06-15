Безопасная симуляция: почему россияне заменяют мечты их просмотром в интернете

Часами выбирать автомобиль, который никогда не купишь, или квартиру, в которую не переедешь, стало привычным развлечением для миллионов людей, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Подобное привлекает людей, которым не хватает ярких эмоций, новизны или ощущения контроля. Например, студент живет в общежитии, денег немного, но хочется новых впечатлений. Молодая офисная сотрудница устала после работы и вместо сериала проводит вечер, собирая виртуальные заказы. Молодой мужчина после напряженного рабочего дня просматривает десятки гаджетов, хотя покупать ничего не собирается», — сказал Чепалов.

По его словам, с точки зрения когнитивной психологии это похоже на безопасную симуляцию достижения цели.

Он добавил, что подобные действия иногда могут выступать формой компенсации неудовлетворенных желаний.

«С точки зрения бихевиоризма мы видим привычный цикл вознаграждения: действие вызывает приятные эмоции, поэтому хочется повторять его снова. Интересно, что похожее поведение существовало и раньше. Люди часами рассматривали витрины магазинов, каталоги товаров, туристические буклеты, проекты домов или автомобилей, которые никогда не покупали», — отметил психолог.

Он пояснил, что сейчас цифровая среда сделала этот процесс гораздо доступнее и интенсивнее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.