Остановилось сердце от стресса: 140 цыплят погибли из-за диджейского рейва в Индии

140 цыплят погибли из-за рейва на свадебной вечеринке в Индии

140 цыплят погибли из-за диджейского рейва в Индии. Куры испытали сильный стресс от громкой музыки во время свадебной вечеринки, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в округе Султанпура. Свадебное торжество проходило вблизи птицефабрики. DJ включил включил свой громкий сет, когда по соседству отдыхали цыплята.

По словам владельца птицефабрики, малыши испугались громкой музыки, получили сильный стресс и погибли от остановки сердца.

Фермер написал на музыканта заявление в полицию. В отношении DJ возбудили дело. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, был ли превышен уровень шума.

Эксперты утверждают, что резкие и громкие звуки могут вызвать у птиц сильный стресс и даже остановку сердца. Например, в 2021 году в индийском штате Одиша 63 курицы погибли из-за громкой музыки и взрывов петард на свадьбе.

