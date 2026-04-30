Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов
Фото - © Сайт президента России
Глава государства Владимир Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов. Праздник отмечается впервые, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер провел встречу с представителями коренных малочисленных народов в рамках просветительского марафона «Знание.Первые». Марафон приурочен к Году единства народов России.
«В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них — неотъемлемая часть России и ее неповторимого многообразия, хранитель уникальных традиций, культур, характеров», — сказал Путин в начале беседы.
Президент РФ добавил, что представители всех народов и этнических групп, которые являются частью многонациональной России, безусловно, представляют собой общее богатство. Их благополучие и процветание — залог сохранения и укрепления всего российского народа.
30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ подписал ранее президент России Владимир Путин.
