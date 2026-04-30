Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов

Российский лидер провел встречу с представителями коренных малочисленных народов в рамках просветительского марафона «Знание.Первые». Марафон приурочен к Году единства народов России.

«В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них — неотъемлемая часть России и ее неповторимого многообразия, хранитель уникальных традиций, культур, характеров», — сказал Путин в начале беседы.

Президент РФ добавил, что представители всех народов и этнических групп, которые являются частью многонациональной России, безусловно, представляют собой общее богатство. Их благополучие и процветание — залог сохранения и укрепления всего российского народа.

30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ подписал ранее президент России Владимир Путин.

