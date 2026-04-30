Аршавин — о победе России на ЧМ по футболу: я уже не доживу

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что национальная команда не станет чемпионом мира в ближайшие 50 лет, сообщает «Царьград» .

«Мне не предвидится это увидеть (победу сборной России на чемпионате мира — ред.). В ближайшие 50 лет она точно не выиграет. Много сборных есть более сильных, исторически там (в других странах — ред.) рождаются более сильные футболисты. Так что я таких иллюзий не питаю», — отметил Аршавин в ходе мероприятия «Знание.Первые».

Аршавину 44 года, карьеру он завершил в 2018 году. Футболист трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. В составе национальной команды дошел до полуфинала Евро-2008. С 2009 по 2012 год выступал за лондонский «Арсенал», где забил 31 гол в 144 матчах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.