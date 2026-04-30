В ВСУ назвали условия для начала контрнаступления

Заместитель командующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров допустил новое контрнаступление украинских военных в случае повышения эффективности действий и усиления международной поддержки. Подробнее об этом военачальник рассказал в интервью «Украинской правде», сообщает «Царьград» .

Елизаров подчеркнул, что Украина может перейти к новому контрнаступлению при определенных условиях на фронте. По его словам, для этого необходимо повысить эффективность действий и увеличить потери противника в технике и личном составе. В таком случае возможно закрепление на более выгодных позициях.

При этом военный отметил, что современные боевые действия не позволяют проводить масштабные прорывы на десятки километров с продвижением колонн. Текущая ситуация делает быстрые наступления сложными как для России, так и для Украины, полагает Елизаров.

Замкомандующего также указал на зависимость украинской армии от международной поддержки. По его словам, без нее продолжение боевых действий будет невозможно. Отдельно он отметил значение технологических решений, способных изменить обстановку, и скорость их внедрения.

Несмотря на воинственные заявления официальных лиц из Киева, ВСУ продолжают терпеть поражения на поле боя. Так, на днях российские войска освободили очередной населенный пункт в зоне СВО — Бочково в Харьковской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.