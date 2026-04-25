ВС РФ отомстили Украине за террор: освобождено село и нанесен массовый удар

Российские войска освободили Бочково в Харьковской области Украины. Также был нанесен удар высокоточным оружием по объектам ТЭК, которые применяются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска дали ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ. Был нанесен массированный удар. Во время него использовалось оружие большой дальности и БПЛА.

Удару подверглись объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Объекты использовали в интересах ВСУ.

Цели атаки были достигнуты. Объекты получилось поразить.

