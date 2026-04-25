«Полезем через щель»: в ТЦ Москвы люди с детьми час просидели в застрявшем лифте

В московском торговом центре Kvartal West покупатели почти час просидели в сломавшемся лифте вместе с детьми. Из-за скачка напряжения кабина застряла между четвертым и пятым этажами. Внутри оказались четыре взрослых и двое детей. Кнопки вызова не работали, сообщает «Осторожно, Москва» .

Прибывшие на место лифтеры не смогли помочь. Очевидцы рассказали, что сотрудники МЧС нагрубили и не приехали на вызов. По словам застрявших, сотрудники торгового центра не знали, что делать в такой ситуации, спорили друг с другом о возможных действиях и не скрывали своей неподготовленности.

Через 35–40 минут работники ТЦ предложили пассажирам эвакуироваться через щель между кабиной и стеной шахты. Когда застрявшие отказались, объяснив, что лифт может поехать в любой момент, им ответили, что других вариантов нет и они не знают, что делать с лифтом.

В итоге людей эвакуировали через щель, что, по словам очевидцев, было сделано вопреки всем правилам безопасности. Одна из покупательниц назвала произошедшее полной неподготовленностью персонала к экстренным ситуациям.

Покупатели потребовали от руководства ТЦ провести проверку и обеспечить безопасность посетителей. Они также намерены обратиться в контролирующие органы с жалобой на действия сотрудников торгового центра и отказ МЧС приехать на вызов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.