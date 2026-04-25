В Мали возобновились боестолкновения

Вооруженные группировки установили контроль над рядом военных объектов в Мали. Они устроили атаки 25 апреля, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на телеканал France 24.

Перестрелки прозвучали в ряде районов. В том числе боестолкновения были в международном аэропорту в столице Бамако.

Огонь открывали в Кате и городе на севере Мали Гао. Помимо этого, стрельбу слышали в Севаре. Населенный пункт находится в центре Мали.

В 2012 году туареги совершили восстание в Мали. В 2014 году власти и некоторые движения туарегов подписали договор о прекращении боевых действий. В 2015 году удалось достичь мирного соглашения.

Но из-за дестабилизации обстановки в государстве увеличилась активность радикальных исламистов. Потом ситуация с безопасностью ухудшилась в Нигере и Буркина-Фасо. Из-за этого в Мали и двух государствах в 2020-2023 годах произошли военные перевороты.

Правительство Нигера, Буркина-Фасо и Мали разорвало отношения с Францией и некоторыми западными странами.

