Выживший рассказал, как их с группой накрыла смертоносная лавина в Бурятии

сегодня в 15:20

Выживший заявил, что смертоносная лавина в горах Бурятии обрушилась внезапно

Экстремал Константин, который выжил во время схода лавины в горах Республики Бурятии, заявил в разговоре с РЕН ТВ , что она появилась внезапно. Мужчина находился в горном лагере и присоединился к туристам, которые поднимались к пику Конституции.

С группой был опытный гид-альпинист. Перед восхождением он проверил обстановку. Угрозы не было.

Мужчина отметил, что восхождение проводилось не в рамках сборов. Экстремалы были спортсменами-любителями.

По словам выжившего, путешественники шли друг за другом. Потом на них внезапно обрушилась лавина, это стало неожиданностью для всех.

По словам Константина, погибли четыре человека, среди них и гид.

Выживший рассказал, что перед походом было холодно, однако затем потеплело, что и могло спровоцировать лавину.

Днем 24 апреля четырех туристов завалило снегом на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Инцидент мог произойти из-за несчастного случая. Гиды и инструкторы, возглавлявшие группу, имели сертификаты МЧС на восхождение. Использовалось разрешенное оборудование.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.