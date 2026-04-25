Выживший рассказал, как их с группой накрыла смертоносная лавина в Бурятии
Фото - © Виктор Никитин / Фотобанк Лори
Экстремал Константин, который выжил во время схода лавины в горах Республики Бурятии, заявил в разговоре с РЕН ТВ, что она появилась внезапно. Мужчина находился в горном лагере и присоединился к туристам, которые поднимались к пику Конституции.
С группой был опытный гид-альпинист. Перед восхождением он проверил обстановку. Угрозы не было.
Мужчина отметил, что восхождение проводилось не в рамках сборов. Экстремалы были спортсменами-любителями.
По словам выжившего, путешественники шли друг за другом. Потом на них внезапно обрушилась лавина, это стало неожиданностью для всех.
По словам Константина, погибли четыре человека, среди них и гид.
Выживший рассказал, что перед походом было холодно, однако затем потеплело, что и могло спровоцировать лавину.
Днем 24 апреля четырех туристов завалило снегом на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Инцидент мог произойти из-за несчастного случая. Гиды и инструкторы, возглавлявшие группу, имели сертификаты МЧС на восхождение. Использовалось разрешенное оборудование.
