Telegram «убивает» батареи iPhone из-за фоновой активности

Пользователи iPhone стали массово жаловаться на быструю разрядку устройств. Число обращений в сервисные центры выросло почти в два раза с начала месяца, сообщает SHOT . Причина — фоновая активность мессенджера Telegram.

Специалисты утверждают, что причина быстрой разрядки смартфонов кроется в Telegram, который пытается обновлять данные, подгружать сообщения и синхронизироваться с серверами даже без использования VPN.

В сервисных центрах рассказали, что из-за ограничений iOS приложение начинает расходовать все мощности смартфона. Аккумулятор быстрее нагревается и тратит больше заряда. Пользователи стали замечать падение максимальной емкости батареи в среднем на 2–4 процента за короткий срок. Некоторые владельцы iPhone вынуждены обращаться к специалистам из-за сильного перегрева.

Специалисты проводят диагностику устройств. Стоимость замены аккумулятора зависит от модели: для новых iPhone цены варьируются от 12 до 15 тысяч рублей, для старых — от 2 до 10 тысяч рублей. Мастера рекомендуют владельцам смартфонов отключить уведомления и ограничить фоновые загрузки Telegram в настройках iOS.

Проблема затронула большое количество пользователей. Некоторые из них отмечают, что устройство стало разряжаться быстрее даже в режиме ожидания. Эксперты советуют следить за обновлениями мессенджера, так как разработчики могут выпустить патч, исправляющий эту проблему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.