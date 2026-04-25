У россиянки пошла кровь изо рта после таблеток от мигрени

31-летняя жительница Балашихи Виктория попала в больницу с тяжелой аллергической реакцией после приема таблеток от мигрени. Женщина страдала сильными головными болями около 20 лет, перепробовала разные лекарства, но ничего не помогало. Недавно врач прописал ей очередной препарат от мигрени, после чего у нее изо рта пошла кровь, сообщает SHOT .

После приема таблеток Виктория проснулась с опухшим лицом, а ее ладони покрылись сыпью. На машине скорой помощи пациентку доставили в инфекционное отделение. Сначала врачи подозревали стоматит, конъюнктивит или вирус Коксаки. Однако состояние женщины ухудшалось слишком быстро.

Повторные анализы показали синдром Стивенса — Джонсона — это редкая и опасная аллергическая реакция, которая угрожает жизни пациента. Болезнь поразила рот, нос, глаза и добралась до внутренних органов. У девушки шла кровь изо рта и с губ.

Виктория провела в больнице две недели. Ей предстоит длительное восстановление после тяжелого поражения кожи и слизистых. Врачи продолжают наблюдать за ее состоянием и оказывать необходимую помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.