Intel и Apple напряглись: российский процессор «Иртыш» врывается на рынок

Российский процессор «Иртыш» потянул игру «Ведьмак 3». Устройство тестировали вместе с картой Radeon RX 9060 XT, говорится в видео на канале Pro Hi-Tech .

На ультра-настройках «Ведьмак 3» идет с 22-32 кадрами в секунду. На низких производительность выше — 25-38 FPS.

Дополнительную сложность для «Иртыша» создало то, что он функционировал через Proton на Linux. Это осложняло задачу для устройства.

Процессор производится в России. Его изготавливает компания Трамплин Электроникс.

