Ученые предложили перекрыть Берингов пролив

сегодня в 14:31

Климатологи из Нидерландов выяснили, что возведение стены высотой в несколько десятков метров на дне моря в наиболее узком участке Берингова пролива даст возможность избежать дальнейшего ослабления Гольфстрима и связанной с ним системы течений в Атлантическом океане. Об этом рассказали исследователи в статье в научном журнале Science Advances.

Стена должна иметь высоту от 50 до 59 метров и длину 80 километров. Ее нужно разместить на дне Берингова пролива.

Такой шаг даст возможность стабилизировать состояние системы течений в Атлантике и не допустит их будущего ослабления. Получится избежать катастрофических и необратимых последствий для климата.

Проекты подобных размеров уже воплощали в жизнь. Например, в Южной Корее возвели 34-километровую дамбу Сэмангым.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.