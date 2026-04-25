В Реутове открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО

24 апреля в Реутове на фасаде дома по адресу ул. Октября, д. 48 установили мемориальную доску в память о погибшем в зоне проведения специальной военной операции ефрейторе Владимире Игоревиче Новаке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Глава города Алексей Ковязин передал родителям бойца Орден мужества, которым посмертно наградили военнослужащего. В мероприятии также приняли участие Командир дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, генерал-майор Дмитрий Кузнецов, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко, Герой России Андрей Мерцалов, депутаты городского Совета, представители муниципального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества», кадеты и юнармейцы.

По окончании церемонии реутовчане возложили красные гвоздики и почтили память бойца минутой молчания. Установка мемориальной доски на фасаде дома, в котором вырос Владимир Новак, стала значимым и символичным актом признательности за подвиг, совершённый им во имя Отечества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.