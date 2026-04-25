Google вложит в ИИ до 40 млрд долларов

Компания Google собирается вложить до 40 млрд долларов в компанию Anthropic из США при соблюдении ряда условий. Фирма создала ИИ-модели Claude, сообщает Forbes со ссылкой на материал Bloomberg.

В Anthropic рассказали, что Google собирается инвестировать 10 млрд долларов средствами при оценке компании в 350 млрд долларов. Еще 30 млрд вложат, когда фирма добьется конкретных показателей.

Anthropic начал привлекать инвестиции после того, как Claude Code набрал популярность. Этот ИИ-агент дает возможность ускорить процедуру написания программного кода. На прошедшей неделе фирма отчиталась о договоренностях с Amazon. Он вложит до 25 млрд долларов.

Сделку удалось заключить, когда Anthropic оценили в 350 млрд долларов. При этом привлеченное финансирование в расчет не брали.

