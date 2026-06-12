«Внучка слепой ясновидящей» продала женщине свечи на 19 тысяч рублей и пропала

38-летняя жительница города Торжок Тверской области стала жертвой дистанционных мошенников, поверив в магический обряд снятия порчи. Женщина познакомилась в соцсетях с «внучкой слепой ясновидящей». Та пообещала избавить клиентку от порчи, продала свечи на 19 тысяч рублей и пропала, сообщает Telegram-канал «112» .

Для снятия порчи требовались специальные свечи по 800 рублей за штуку. Доверчивая потерпевшая исправно переводила деньги, пока сумма не перевалила за 19 тысяч рублей.

Однако борьба с потусторонними силами, по версии псевдоясновидящей, требовала все новых вложений. В какой-то момент «внучка» сообщила, что нужна еще одна свеча. Когда денег у клиентки уже не осталось, ей объяснили: без последней свечки ритуал «зависнет где-то между миром духов и банковским переводом». После таких объяснений женщина наконец поняла, что имеет дело не с магией, а с обычным мошенничеством.

Разочаровавшись в потусторонних силах, потерпевшая обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут «ясновидящую», которая обманом выманила у нее крупную сумму. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.