Стармер не собирается уходить с должность премьера, хоть в МО и были отставки

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал в интервью BBC о намерении продолжать работу на посту главы правительства и лидера правящей Лейбористской партии, несмотря на увольнение министра обороны Джона Хили, его заместителя и еще двоих помощников. Об этом сообщает ТАСС .

Британский премьер подчеркнул, что планирует полностью выполнить мандат, полученный от граждан в 2024 году. Он не собирается отказываться от взятых на себя обязательств по руководству страной.

По мнению политических аналитиков, массовые кадровые перестановки в оборонном ведомстве нанесли серьезный удар по авторитету премьера. Конфликт возник вокруг неопубликованного плана инвестиций в военную сферу, подготовленного еще в январе.

Согласно сведениям прессы, правительство согласовало выделение 13,5 млрд фунтов стерлингов (около 18 млрд долларов) на ближайшие три года. При этом первоначально в СМИ фигурировала сумма в 18 млрд фунтов стерлингов, которую эксперты также называли недостаточной.

Стармер опроверг обвинения в нежелании финансировать сектор. Он уточнил, что ради оборонного бюджета остальные министерства идут на урезание собственных программ.

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