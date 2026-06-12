МИД РФ предупредил россиян об угрозе ареста в Таиланде по запросу США

Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в Telegram-канале призвала российских граждан проявлять предельную осторожность при планировании деловых и туристических поездок в Таиланд. Сохраняется угроза задержания по запросам американских спецслужб.

В дипведомстве подчеркнули, что королевство остается одной из стран, где Вашингтон ведет целенаправленное преследование россиян. В ведомстве напомнили, что подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута, который впоследствии был выдан США и провел в заключении более 10 лет.

По данным МИД РФ, представители США действуют без согласования с местными властями. Они проводят спецоперации по задержанию лиц, попавших в поле зрения американского правосудия. Затем применяют к ним психологическое давление для получения признательных показаний. Интенсивность таких действий возросла после начала специальной военной операции и введения санкций. Под их прицелом могут оказаться многие российские граждане.

В связи с наличием между Таиландом и США договора о выдаче МИД РФ рекомендовал лицам, имеющим основания опасаться уголовного преследования со стороны Вашингтона, отказаться от посещения этой страны. Также важно исключить транзитные пересадки в местных аэропортах.

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