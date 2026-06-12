Жительница Калуги устроила дебош на рейсе в Доху и вместо Бали попала в полицию

Рейс авиакомпании Qatar Airways из Москвы в Доху едва не сорвался из-за неадекватного поведения одной из пассажирок. Женщина, по словам очевидцев, чрезмерно перебрала с алкоголем и начала вести себя вызывающе. Она громко заявляла окружающим, что «сама из Калуги» и вскоре полетит отдыхать на Бали, сообщает Baza .

Через некоторое время пассажирка перешла к активным действиям. Она начала кричать, затем набросилась на своего партнера, а после переключилась на ребенка, сидевшего в заднем ряду. Пассажиры и бортпроводники пытались успокоить буйную женщину, но она не реагировала на уговоры. Более того, дебоширка подралась с одним из мужчин, который пытался ее остановить.

Несмотря на все усилия экипажа, усмирить разбушевавшуюся пассажирку удалось только после приземления. По прилете в аэропорт Дохи ее уже ждали четверо полицейских.

Правоохранители отвели женщину для разбирательства. О ее дальнейшей судьбе не сообщается.

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