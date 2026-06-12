Воробьев поздравил победителей и призеров ВсОШ и поблагодарил их менторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей, призеров последнего этапа Всероссийской олимпиады школьников, и выразил слова благодарности их наставникам. На протяжении пяти лет подряд команда из региона получает второе место среди субъектов РФ по числу наград, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В 2025-2026 годах дети получили 578 дипломов. Это на 28 больше, чем в 2025-м. 111 учащихся школ победили в олимпиаде.

Согласно традиции, в конце сезона ВсОШ дети прибыли в Гимназию имени Е. М. Примакова на «Взлет.Пикник». Там у них появляется возможность неформально поговорить друг с другом, а также со своими менторами.

Для учащихся школ создали масштабную программу. Она включает в себя тематические активности, интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы.

«Очень символично, что мы встречаемся с целеустремленными, неравнодушными, умными ребятами в День России — нашей любимой родины. Хочу поздравить всех жителей Подмосковья, которые трудятся, учатся, защищают, делают много важных и добрых дел! По доброй традиции мы встречаемся с теми, кто очень достойно работал. Сегодня здесь собрались дети, преподаватели, родители, наставники, которые проявили себя в этом учебном году. Уже стабильно Подмосковье занимает достойное место по итогам Всероссийской олимпиады. Нам очень важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но каждого из них объединяет умение побеждать, ставить цели, достигать их», — отметил Воробьев.

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