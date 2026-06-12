Путин: российский аналог Starlink может превзойти американскую систему

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать американской системе Starlink, а, возможно, даже превзойдет ее. Свое мнение глава государства высказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, пишет ТАСС .

По словам Путина, в России активно ведется работа над созданием группировки спутников, предназначенной для управления тяжелыми беспилотными летательными аппаратами. Это одно из ключевых направлений, которое должно обеспечить технологическую независимость страны в сфере спутниковой связи и разведки. Президент подчеркнул, что работа идет планомерно и уже есть конкретные результаты.

Совсем недавно Россия вывела на орбиту еще 16 аппаратов для своего аналога Starlink, и наращивание группировки продолжается. Это позволяет постепенно приближаться к тем характеристикам, которые демонстрирует американская система, а по некоторым параметрам — даже превосходить ее. Каких именно — президент не уточнил, но отметил, что отечественная технология имеет свои преимущества.

Система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, насчитывает тысячи спутников на низкой орбите и обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. Россия, в свою очередь, делает ставку на развитие собственных технологий, в том числе в рамках проекта «Сфера», который предполагает создание многофункциональной спутниковой системы связи и наблюдения. Вопрос импортозамещения в этой сфере стал особенно актуален после ухода западных компаний с российского рынка.

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