Путин: российский аналог Starlink может превзойти американскую систему
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Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать американской системе Starlink, а, возможно, даже превзойдет ее. Свое мнение глава государства высказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, пишет ТАСС.
По словам Путина, в России активно ведется работа над созданием группировки спутников, предназначенной для управления тяжелыми беспилотными летательными аппаратами. Это одно из ключевых направлений, которое должно обеспечить технологическую независимость страны в сфере спутниковой связи и разведки. Президент подчеркнул, что работа идет планомерно и уже есть конкретные результаты.
Совсем недавно Россия вывела на орбиту еще 16 аппаратов для своего аналога Starlink, и наращивание группировки продолжается. Это позволяет постепенно приближаться к тем характеристикам, которые демонстрирует американская система, а по некоторым параметрам — даже превосходить ее. Каких именно — президент не уточнил, но отметил, что отечественная технология имеет свои преимущества.
Система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, насчитывает тысячи спутников на низкой орбите и обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. Россия, в свою очередь, делает ставку на развитие собственных технологий, в том числе в рамках проекта «Сфера», который предполагает создание многофункциональной спутниковой системы связи и наблюдения. Вопрос импортозамещения в этой сфере стал особенно актуален после ухода западных компаний с российского рынка.
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