В Сиднее прошел автопробег в честь Дня России с портретами Путина

В Сиднее, крупнейшем городе Австралии, прошел автопробег, посвященный Дню России. По центральным улицам проехали грузовики и пикапы, украшенные плакатами и телеэкранами с изображением президента РФ Владимира Путина, сообщает РЕН ТВ .

Участники акции также развернули российские триколоры и знамя с шевронами православных подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Мероприятие привлекло внимание австралийских СМИ. По сообщениям местного телевидения, именно этот автопробег стал главной новостью 12 июня. Организаторы акции не раскрываются, но, судя по кадрам, в шествии участвовали представители русскоязычной диаспоры и сочувствующие.

Акция прошла без серьезных инцидентов — полиция Сиднея не задерживала участников. В соцсетях австралийцы разделились: одни называли автопробег демонстрацией поддержки России на другом конце света, другие выражали недоумение и возмущение, особенно в связи с использованием военной символики.

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