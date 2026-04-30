Жители Подмосковья подали более 700 заявок в школу приемных родителей

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 700 заявок через онлайн-сервис «Запись в школу приемных родителей» на региональном портале госуслуг. Решение о зачислении направляют в личный кабинет в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Для того чтобы взять ребенка на воспитание или оформить опеку в Московской области, кандидат должен быть совершеннолетним и соответствовать установленным требованиям. В частности, необходимо быть дееспособным, не иметь судимости за тяжкие преступления, располагать подходящим жильем и достаточным доходом для содержания семьи, включая усыновленного ребенка. Обязательным этапом является прохождение подготовки в школе приемных родителей.

Электронная услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

При оформлении заявки заявитель выбирает городской округ и школу из перечня. Если в выбранном округе подходящей школы нет, система предлагает полный список организаций Московской области, проводящих подготовку кандидатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.