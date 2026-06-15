Норильский шеф Александр Скибин представит регион в Вологде

Шеф-повар норильского ресторана «Полярная звезда» Александр Скибин победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии». В августе он выступит на федеральном этапе в Вологодской области, сообщает prmira.ru .

Региональный этап прошел 10 июня в Красноярском техникуме индустрии гостеприимства и сервиса. Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Кадры». Заместитель руководителя краевого агентства труда и занятости Сергей Селюнин рассказал, что одна из задач — показать востребованность рабочих профессий.

Жюри проверяло теорию и практику участников. Повара отвечали на вопросы по технологии приготовления, охране труда и технике безопасности, а затем за три часа готовили холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт.

Первое место занял Александр Скибин, представитель ООО «Норильскникельсервис» и шеф-повар «Полярной звезды». Он работает в профессии 14 лет, начинал помощником повара и дошел до шефа. Четыре года назад Скибин переехал в Норильск, где развивает авторскую северную кухню.

«Красноярск считается гастрономической столицей России, и это на самом деле так. Каждый раз, приезжая сюда, я говорю, что лучшие рестораны, самые талантливые повара именно в Красноярске. Но и Норильск за последние годы в этом смысле тоже очень вырос», — сказал Скибин.

Ресторан «Полярная звезда» после ребрендинга с января работает в обновленном формате. Проект стал продолжением реновации Норильска, которую ведут «Норникель», федеральные и краевые власти.

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